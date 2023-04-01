Филиппова Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: не указан

Мать: Колбатюк N

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