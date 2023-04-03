Скородумов Виктор ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скородумов Виктор ?

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Место рождения

?, , ,

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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Работа или профессия
Неизвестно
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Место жительства
Неизвестно
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