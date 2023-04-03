Скородумов Виктор ?
Место рождения?, , ,
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
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Работа или профессия
Неизвестно
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Место жительства
Неизвестно
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