Саранских Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саранских Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Ситников Савелий / Савва

Мать: ?

Рождение ребёнка
17.11.1845

Дочь: Белова Екатерина

Отец ребёнка: Саранских Захар

с. Кирицы Спасского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саранских Николай

Отец ребёнка: Саранских Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саранских Стефан

Отец ребёнка: Саранских Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саранских Иван

Отец ребёнка: Саранских Захар

Смерть
После 1897
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