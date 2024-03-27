Саранских Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Ситников Савелий / Савва
Мать: ?
Рождение ребёнка
17.11.1845
Дочь: Белова Екатерина
Отец ребёнка: Саранских Захар
с. Кирицы Спасского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саранских Николай
Отец ребёнка: Саранских Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саранских Стефан
Отец ребёнка: Саранских Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саранских Иван
Отец ребёнка: Саранских Захар
Смерть
После 1897