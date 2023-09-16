Маркова (Котлярова) Наталья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1958
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1958
Рождение ребёнка
08.05.1981
Дочь: Калинина Марина Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
19.06.1990
Сын: Марков Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Марков Геннадий Владимирович
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область