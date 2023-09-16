Маркова (Котлярова) Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Котлярова) Наталья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1958

Отец: Котляров Борис Леонидович

Мать: Котлярова Вера Леонтьевна

Рождение ребёнка
08.05.1981

Дочь: Калинина Марина Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
19.06.1990

Сын: Марков Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Марков Геннадий Владимирович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
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