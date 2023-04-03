Силаев Сергей Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силаев Сергей Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.2003

Дочь: Алёна Сергеевна

Мать ребёнка: Силаева Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силаева Татьяна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Оверлочник ковров
Место жительства
Неизвестно
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
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