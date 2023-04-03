Силаев Сергей Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.2003
Дочь: Алёна Сергеевна
Мать ребёнка: Силаева Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Оверлочник ковров
Место жительства
Неизвестно
Навашино, Навашинский, Нижегородская область