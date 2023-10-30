Догадин Аристарх Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиМежду 1890 и 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Догадин Александр Аристархович
Мать ребёнка: Догадина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
24.05.1890 ст.
Сын: Догадин Иван Аристархович
Мать ребёнка: Догадина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Догадин Николай Аристархович
Мать ребёнка: Догадина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Апполинария Аристарховна
Мать ребёнка: Догадина Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Догадина Анна Николаевна
Смерть
Между 1890 и 1916