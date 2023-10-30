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Догадин Аристарх Васильевич

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Между 1890 и 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Догадин Василий Осипович

Мать: Догадина Прасковья Ивановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Догадин Александр Аристархович

Мать ребёнка: Догадина Анна Николаевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.05.1890 ст.

Сын: Догадин Иван Аристархович

Мать ребёнка: Догадина Анна Николаевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Догадин Николай Аристархович

Мать ребёнка: Догадина Анна Николаевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Апполинария Аристарховна

Мать ребёнка: Догадина Анна Николаевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Догадина Анна Николаевна

Смерть
Между 1890 и 1916
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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