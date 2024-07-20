Баяндин Пётр Евлампьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баяндин Пётр Евлампьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

После 1867

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: Баяндин Евлампий

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Емелева (Ошибский приход)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баяндин Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Параскева Григорьевна

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
1853

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Параскева Григорьевна

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Смерть
После 1867
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Емелева (Ошибский приход)

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