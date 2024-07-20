Баяндин Пётр Евлампьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиПосле 1867
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: Баяндин Евлампий
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Емелева (Ошибский приход)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Параскева Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1853
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Параскева Григорьевна
Скрыто настройками приватности
Смерть
После 1867
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Емелева (Ошибский приход)