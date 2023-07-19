Мальцева Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1977
Сын: Мальцев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Мальцев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
14.10.1977
Сын: Мальцев Денис Александрович
Отец ребёнка: Мальцев Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно