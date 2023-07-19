Мальцева Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1952

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1977

Сын: Мальцев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Мальцев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
14.10.1977

Сын: Мальцев Денис Александрович

Отец ребёнка: Мальцев Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Александр Сергеевич

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