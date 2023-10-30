Коренева (Полоротова) Евгения Софроновна Сафроновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Бракосочетание
28.02.1918 ст.
Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Батаканской Казанской церкви за 1918 год в разделе о бракосочетавшихся значатся: жених - казак Луговского поселка Актагучинской станицы Дорофей Тимофеевич Коренев, 26 лет, правосла... Показать все
Смерть
Неизвестно