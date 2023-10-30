Коренева (Полоротова) Евгения Софроновна Сафроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоренева (Полоротова) Евгения Софроновна Сафроновна

Коренева (Полоротова) Евгения Софроновна Сафроновна

Место рождения

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Полоротов Сафроний Васильевич

Мать: Полоротова Евдокия Антониевна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Бракосочетание
28.02.1918 ст.

Муж: Коренев Дорофей Тимофеевич

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Батаканской Казанской церкви за 1918 год в разделе о бракосочетавшихся значатся: жених - казак Луговского поселка Актагучинской станицы Дорофей Тимофеевич Коренев, 26 лет, правосла... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close