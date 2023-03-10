Некочайлов Василий Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некочайлов Василий Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Дубовик Гликерия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Некочайлов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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