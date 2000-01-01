Дудин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1994 г.р.

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1970

Отец: Дудин Василий Иванович

Мать: Дудина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
14.05.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.01.1994

Дочь: Хайретдинова Римма Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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