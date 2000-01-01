Дудин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1970
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1970
Отец: Дудин Василий Иванович
Мать: Дудина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
14.05.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.01.1994
Дочь: Хайретдинова Римма Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности