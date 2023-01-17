Культяси Шамсутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Культяси Шамсутдин

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Место рождения

Культесь, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1857

Дата смерти

25.03.1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Культесь, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Тюнтер, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Верхняя Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.03.1933
Культесь, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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