Культяси Шамсутдин
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти25.03.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Тюнтер, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Верхняя Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.03.1933