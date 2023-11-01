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Юсупов Александр Викторович
Юсупов Александр Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.02.1971
Пол
Мужской
Отец
Юсупов Виктор Иванович(Абдулаевич)
1939 г.р.
Мать
Беднюк Зинаида Васильевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1971
Отец:
Юсупов Виктор Иванович(Абдулаевич)
Мать:
Беднюк Зинаида Васильевна
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