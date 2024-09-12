Голошубина Елизавета Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голошубин Иван Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голошубин Иван Стефанович
Смерть
1969
Омск, город Омск, Омская область