Голошубина Елизавета Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голошубина Елизавета Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голошубин Иван Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голошубин Иван Стефанович

Рождение ребёнка
17.09.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голошубин Иван Стефанович

Смерть
1969
Омск, город Омск, Омская область

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