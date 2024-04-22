(Афанасьева) Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Афанасьева) Параскева Григорьевна

(Афанасьева) Параскева Григорьевна

Место рождения

Чернава, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

22.10.1906

Дата смерти

03.08.1980

Пол

Женский

Отец

До 1886 г.р.

Мать

До 1886 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1906

Отец: Афанасьев Григорий Гавриилович

Мать: Александра Павловна

Чернава, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрельников Василий Васильевич

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельников Василий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Смерть
03.08.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close