(Афанасьева) Параскева Григорьевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1906
Дата смерти03.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1906
Рождение ребёнка
19.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрельников Василий Васильевич
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Смерть
03.08.1980