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Кожевников Максим Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Кожевников Алексей Максимович

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1852
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
заведовал делами
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кожевников Алексей Максимович

Мать ребёнка: Кожевникова Василиса

Работа или профессия
С 1872 по 1873
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
строил казармы
Работа или профессия
С 1879 по 1880
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
строил чугунолитейный завод братьев Рязановых и Овчинниковых
Работа или профессия
Неизвестно
столяр, строитель водяных и ветряных мельниц
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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