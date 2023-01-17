Кожевников Максим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Кожевников Алексей Максимович
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1852
заведовал делами
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кожевников Алексей Максимович
Мать ребёнка: Кожевникова Василиса
Работа или профессия
С 1872 по 1873
строил казармы
Работа или профессия
С 1879 по 1880
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
строил чугунолитейный завод братьев Рязановых и Овчинниковых
Работа или профессия
Неизвестно
столяр, строитель водяных и ветряных мельниц
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно