Бикташева Бибигайша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1920
Дочь: Исрафилова Гульзиган Бикмухаметовна
Отец ребёнка: Бикташев Бикмухамет
Рождение ребёнка
Около ?.05.1924
Сын: Бикташев Гильфан Бикмухаметович
Отец ребёнка: Бикташев Бикмухамет
Смерть
?.02.1966