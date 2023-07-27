Бикташева Бибигайша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикташева Бибигайша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1920

Дочь: Исрафилова Гульзиган Бикмухаметовна

Отец ребёнка: Бикташев Бикмухамет

Рождение ребёнка
Около ?.05.1924

Сын: Бикташев Гильфан Бикмухаметович

Отец ребёнка: Бикташев Бикмухамет

Смерть
?.02.1966
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