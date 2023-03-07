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Ефрем Авраамов

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Место рождения

поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1730 г.р.

Дети

Около 1751 г.р.
Около 1755 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1761 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Иван Ефремов

Мать ребёнка: Епистимия Тихонова

поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Феоктист Ефремов

Мать ребёнка: Епистимия Тихонова

поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Александр Ефремов

Мать ребёнка: Епистимия Тихонова

поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Савин Ефремов

Мать ребёнка: Епистимия Тихонова

поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Алена Ефремова

Мать ребёнка: Епистимия Тихонова

поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епистимия Тихонова

Работа или профессия
Неизвестно
дворцовый крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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