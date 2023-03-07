Ефрем Авраамов
Место рожденияпоч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Иван Ефремов
Мать ребёнка: Епистимия Тихонова
поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Феоктист Ефремов
Мать ребёнка: Епистимия Тихонова
поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Александр Ефремов
Мать ребёнка: Епистимия Тихонова
поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Савин Ефремов
Мать ребёнка: Епистимия Тихонова
поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Алена Ефремова
Мать ребёнка: Епистимия Тихонова
поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Епистимия Тихонова
Работа или профессия
Неизвестно
дворцовый крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Дубровка, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762