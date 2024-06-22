Байрамова Лампия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1984
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1984
Отец: Байрамов Нэйша Байрамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байрамов Будулай Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байрамов Золтан Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байрамов Забар Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно