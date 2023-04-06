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Носков Иван Григорьевич

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

31.08.1825

Дата смерти

После 25.08.1865

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
31.08.1825
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение
31.08.1825

Отец: Носков Григорий Алексеевич

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Носков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 10.08.1850

Жена: Носкова Фёкла Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Кузнецова Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Носкова Фёкла Ефимовна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Носков Василий Иванович

Мать ребёнка: Носкова Фёкла Ефимовна

Рождение ребёнка
08.04.1855

Сын: Носков Иван Иванович

Мать ребёнка: Носкова Фёкла Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1865

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Носкова Фёкла Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 25.08.1865
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