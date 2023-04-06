Носков Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения31.08.1825
Дата смертиПосле 25.08.1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
31.08.1825
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение
31.08.1825
Отец: Носков Григорий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Носков Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 10.08.1850
Жена: Носкова Фёкла Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Кузнецова Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Носкова Фёкла Ефимовна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Носкова Фёкла Ефимовна
Рождение ребёнка
08.04.1855
Сын: Носков Иван Иванович
Мать ребёнка: Носкова Фёкла Ефимовна
Рождение ребёнка
25.08.1865
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Носкова Фёкла Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 25.08.1865