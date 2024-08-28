Бухнер (Фур) Берта
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1902
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1902
Отец: Фур Иоганнес
Мать: Фур (Кесслер) Катарина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бухнер) Паулина
Отец ребёнка: Бухнер Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухнер Петр
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Бухнер Петр
Рождение ребёнка
26.03.1936
Смерть
1988