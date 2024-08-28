Бухнер (Фур) Берта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Фур) Берта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1902

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1901 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1902

Отец: Фур Иоганнес

Мать: Фур (Кесслер) Катарина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухнер Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бухнер) Паулина

Отец ребёнка: Бухнер Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухнер Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухнер Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухнер Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухнер Петр

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бухнер Эвальд (Виктор)

Отец ребёнка: Бухнер Петр

Рождение ребёнка
26.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухнер Петр

Смерть
1988

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