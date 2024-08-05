Телюкова (Килочко) Ярослава Ярославовна
Место рожденияс. Калинов, Самборский район, Львовской области
Дата рождения22.06.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1895
Сын: Телюков Ярослав Викторович
Отец ребёнка: Телюков Виктор Алексеевич
Рождение
22.06.1959
Работа или профессия
Неизвестно
авиа ремонтный завод
Бракосочетание
1979
Рождение ребёнка
15.02.1980
Сын: Телюков Алексей Викторович
Отец ребёнка: Телюков Виктор Алексеевич