Телюкова (Килочко) Ярослава Ярославовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюкова (Килочко) Ярослава Ярославовна

Место рождения

с. Калинов, Самборский район, Львовской области

Дата рождения

22.06.1959

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1895

Сын: Телюков Ярослав Викторович

Отец ребёнка: Телюков Виктор Алексеевич

Рождение
22.06.1959

Отец: Килочко Ярослав Павлович

Мать: Килочко (Куренда) Анна Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
авиа ремонтный завод
Бракосочетание
1979

Муж: Телюков Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
15.02.1980

Сын: Телюков Алексей Викторович

Отец ребёнка: Телюков Виктор Алексеевич

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