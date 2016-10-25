Липкань (Токарь) Елизавета Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкань (Токарь) Елизавета Трофимовна

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Место рождения

с. Малиновка, Литинского района, Винницкой области

Дата рождения

1903

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Малиновка, Литинского района, Винницкой области
Рождение ребёнка
01.03.1928

Сын: Липкань Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Липкань Игнат Романович

СССР, Украина, Винницкая область, Литинский район, с. Балын
Смерть
1961
с. Балын, Литинского района, Винницкой области
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