Липкань (Токарь) Елизавета Трофимовна
Место рожденияс. Малиновка, Литинского района, Винницкой области
Дата рождения1903
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Малиновка, Литинского района, Винницкой области
Рождение ребёнка
01.03.1928
Сын: Липкань Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Липкань Игнат Романович
СССР, Украина, Винницкая область, Литинский район, с. Балын
Смерть
1961
с. Балын, Литинского района, Винницкой области