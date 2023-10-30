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Мякотин Алексей Васильевич

Место рождения

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

26.01.1924

Дата смерти

10.07.1968

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

1948 г.р.
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1954 г.р.
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Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1924

Отец: Мякотин Василий Степанович

Мать: Мякотина Екатерина Сергеевна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.07.1948

Сын: Мякотин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Мякотина Любовь Яковлевна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мякотина Любовь Яковлевна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.01.1954

Сын: Мякотин Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Мякотина Любовь Яковлевна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мякотина Любовь Яковлевна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякотина Любовь Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
директор школы
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
10.07.1968
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