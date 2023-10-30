Мякотин Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1924
Дата смерти10.07.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1924
Рождение ребёнка
06.07.1948
Сын: Мякотин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Мякотина Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
07.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мякотина Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
05.01.1954
Сын: Мякотин Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Мякотина Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
29.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мякотина Любовь Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
директор школы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.07.1968