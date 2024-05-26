Пестряков Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пестряков Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пестрякова Раиса
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1960
Смерть
Неизвестно