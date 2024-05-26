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Пестряков Иван Фёдорович

Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пестряков Фёдор

Мать: не указана

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестрякова Раиса

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестрякова Раиса

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестрякова Раиса

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестрякова Раиса

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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