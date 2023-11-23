Мавра Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Скворцов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Скворцов Дмитрий Иванович (1806 - ?) Родился в семье дьячка села Слизнева Романов-Борисоглебского уезда Ивана Алексеевича. С 1822 года обучался в Ярославской духовной семинарии, окончил ее в степени с... Показать все
Рождение ребёнка
1809

Сын: Неизвестно Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Соколов Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Алексеев

Смерть
Неизвестно
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