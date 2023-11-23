Мавра Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Скворцов Дмитрий Иванович (1806 - ?) Родился в семье дьячка села Слизнева Романов-Борисоглебского уезда Ивана Алексеевича. С 1822 года обучался в Ярославской духовной семинарии, окончил ее в степени с... Показать все
Рождение ребёнка
1809
Сын: Неизвестно Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Соколов Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно