Филиппова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Степанида

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Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Филиппов Епифан Никитич

Отец ребёнка: Филиппов Никита Иудович

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Филиппов Антон Никитич

Отец ребёнка: Филиппов Никита Иудович

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Филиппов Тит Никитич

Отец ребёнка: Филиппов Никита Иудович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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