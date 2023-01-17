Филиппова Степанида
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Филиппов Никита Иудович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Филиппов Никита Иудович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Филиппов Тит Никитич
Отец ребёнка: Филиппов Никита Иудович
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно