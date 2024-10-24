Буденкова Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кононова (Буденкова) Александра Степановна
Отец ребёнка: Буденков Степан Иванович
Бракосочетание
Около 1888
Рождение ребёнка
17.04.1898
Дочь: (Буденкова) Александра Степановна
Отец ребёнка: Буденков Степан Иванович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Буденков Исаак Степанович
Отец ребёнка: Буденков Степан Иванович
Смерть
Неизвестно