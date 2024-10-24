Буденкова Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буденкова Наталия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кононова (Буденкова) Александра Степановна

Отец ребёнка: Буденков Степан Иванович

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Около 1888

Муж: Буденков Степан Иванович

Рождение ребёнка
17.04.1898

Дочь: (Буденкова) Александра Степановна

Отец ребёнка: Буденков Степан Иванович

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Буденков Исаак Степанович

Отец ребёнка: Буденков Степан Иванович

Смерть
Неизвестно

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