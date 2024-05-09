Шестаков Александр С 1880 по 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шестаков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1880 по 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880 по 1881

Отец: Шестаков Иезекииль(?) Григорьевич

Мать: Шестакова Марфа Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова (Коншина) Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова (Коншина) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
С 1907 по 1909

Дочь: Шестакова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Шестакова (Коншина) Анна Дмитриевна

Маслиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Воропанова (Шестакова) Агния Александровна

Мать ребёнка: Шестакова (Коншина) Анна Дмитриевна

Маслиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1914 по 1915

Дочь: Воропанова Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Шестакова (Коншина) Анна Дмитриевна

Маслиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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