Шестаков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1880 по 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880 по 1881
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1907 по 1909
Дочь: Шестакова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Шестакова (Коншина) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Воропанова (Шестакова) Агния Александровна
Мать ребёнка: Шестакова (Коншина) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
С 1914 по 1915
Дочь: Воропанова Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Шестакова (Коншина) Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно