Левченко Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Левченко Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Левченко Фаина Капитоновна

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Клюкова Наталья Васильева

Мать ребёнка: Левченко Фаина Капитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левченко Фаина Капитоновна

Смерть
Неизвестно
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