Левченко Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Левченко Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Левченко Фаина Капитоновна
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Клюкова Наталья Васильева
Мать ребёнка: Левченко Фаина Капитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно