Лукина (Малых) Римма Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукин Павел
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Лукина Ольга Павловна
Отец ребёнка: Лукин Павел
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Лукина Анна Павловна
Отец ребёнка: Лукин Павел
Смерть
Неизвестно