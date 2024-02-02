Лукина (Малых) Римма Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Малых) Римма Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1931

Отец: Малых Василий Семенович

Мать: Малых Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукин Сергей Павлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Павел

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Лукина Ольга Павловна

Отец ребёнка: Лукин Павел

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Лукина Анна Павловна

Отец ребёнка: Лукин Павел

Смерть
Неизвестно

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