Ефремова Евфимия Маркелова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Евфимия Маркелова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1724 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Ефремов Маркел Исааков

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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