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Ефремова Евфимия Маркелова
Ефремова Евфимия Маркелова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1740
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ефремов Маркел Исааков
1724 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец:
Ефремов Маркел Исааков
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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