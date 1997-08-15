Малетина (Кондратьева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малетина (Кондратьева) Мария Ивановна

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Место рождения

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

14.12.1913

Дата смерти

15.08.1997 или 20.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1913

Отец: Кондратьев Иван Николаевич

Мать: Кондратьева Наталья Ивановна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.05.1939

Сын: Малетин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Малетин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
25.07.1941

Сын: Александр Николаевич

Отец ребёнка: Малетин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
22.07.1947

Дочь: Приль Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Малетин Николай Михайлович

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.10.1949

Дочь: Бауэр Галина Николаевна

Отец ребёнка: Малетин Николай Михайлович

Проживает в р. п. Сузун, Новосибирской области
Рождение ребёнка
08.05.1952

Дочь: Кинащук Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Малетин Николай Михайлович

Проживает в г. Искитим, Новосибирской области
Рождение ребёнка
28.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малетин Николай Михайлович

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малетин Николай Михайлович

Смерть
15.08.1997 или 20.01.1998
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
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