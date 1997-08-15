Малетина (Кондратьева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.12.1913
Дата смерти15.08.1997 или 20.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1913
Рождение ребёнка
25.05.1939
Сын: Малетин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Малетин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
25.07.1941
Сын: Александр Николаевич
Отец ребёнка: Малетин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
22.07.1947
Дочь: Приль Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Малетин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
05.10.1949
Дочь: Бауэр Галина Николаевна
Отец ребёнка: Малетин Николай Михайлович
Проживает в р. п. Сузун, Новосибирской области
Рождение ребёнка
08.05.1952
Дочь: Кинащук Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Малетин Николай Михайлович
Проживает в г. Искитим, Новосибирской области
Рождение ребёнка
28.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малетин Николай Михайлович
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1997 или 20.01.1998
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область