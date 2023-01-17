Бутузов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1915
Дата смерти?.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1915
Рождение ребёнка
02.02.1951
Сын: Бутузов Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Бутузова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
09.04.1959
Мать ребёнка: Бутузова Мария Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутузова Мария Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутузова Анна
Смерть
?.08.1984