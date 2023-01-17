Бутузов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутузов Иван Николаевич

Бутузов Иван Николаевич

avatar

Место рождения

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

20.06.1915

Дата смерти

?.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1915

Отец: Бутусов Николай Поликарпович

Мать: Бутусова Устинья Прокопьевна

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1951

Сын: Бутузов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Бутузова Мария Ефимовна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
09.04.1959

Сын: Бутузов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Бутузова Мария Ефимовна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутузова Мария Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутузова Анна

Смерть
?.08.1984
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close