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Агафья Ефимова

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Место рождения

Землино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Землино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.09.1881 ст.

Дочь: Фролова Юстина Гаврииловна

Отец ребёнка: Гавриил Флоров

Землино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.06.1885 ст.

Дочь: Фролова Марфа Гаврииловна

Отец ребёнка: Гавриил Флоров

Землино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1887 ст.

Сын: Фролов Тимофей Гавриилович

Отец ребёнка: Гавриил Флоров

Землино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Флоров

Землино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Флоров

Алексино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Землино, Рузский, Московская область
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