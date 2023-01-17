Агафья Ефимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1881 ст.
Дочь: Фролова Юстина Гаврииловна
Отец ребёнка: Гавриил Флоров
Рождение ребёнка
30.06.1885 ст.
Дочь: Фролова Марфа Гаврииловна
Отец ребёнка: Гавриил Флоров
Рождение ребёнка
12.02.1887 ст.
Сын: Фролов Тимофей Гавриилович
Отец ребёнка: Гавриил Флоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гавриил Флоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Флоров
Алексино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно