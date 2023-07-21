Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

1823 г.р.
1828 г.р.
Около 1830 г.р.

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Мартынов Прокопий

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Мартынов Прокопий

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Мартынов Иван

Отец ребёнка: Мартынов Прокопий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Прокопий

Смерть
Неизвестно
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