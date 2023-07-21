Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Мартынов Прокопий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Мартынов Прокопий
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Мартынов Иван
Отец ребёнка: Мартынов Прокопий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартынов Прокопий
Смерть
Неизвестно