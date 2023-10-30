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Яншина (Яншина) Ася Сергеевна
Яншина (Яншина) Ася Сергеевна
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Место рождения
Староконстантинов
, Хмельницька область
Дата рождения
05.07.1980
Пол
Женский
Отец
Яншин Сергей Владиславович
1950 г.р.
Мать
Яншина (Саблина) Людмила Васильевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1980
Отец:
Яншин Сергей Владиславович
Мать:
Яншина Людмила Васильевна
Староконстантинов
, Хмельницька область
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