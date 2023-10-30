Яншина (Яншина) Ася Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яншина (Яншина) Ася Сергеевна

Место рождения

Староконстантинов, Хмельницька область

Дата рождения

05.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1980

Отец: Яншин Сергей Владиславович

Мать: Яншина Людмила Васильевна

Староконстантинов, Хмельницька область
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