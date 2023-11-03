Чукреев Леонтий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чукреев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чукреева Ирина Анисимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чукреева Ирина Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чукреева Ирина Анисимова
Смерть
Неизвестно