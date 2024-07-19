Вашкевич Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вашкевич Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вашкевич Раиса Иосифовна

Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Иванович

Шерстни, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вашкевич Валентина Иосифовна

Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Иванович

Шерстни, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
27.06.1940

Сын: Вашкевич Анатолий Иосифович

Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Иванович

Шерстни, Борисовский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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