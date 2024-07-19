Вашкевич Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вашкевич Раиса Иосифовна
Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вашкевич Валентина Иосифовна
Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1940
Сын: Вашкевич Анатолий Иосифович
Отец ребёнка: Вашкевич Иосиф Иванович
Смерть
Неизвестно