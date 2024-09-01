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Борисенков Александр Дмитриевич

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Место рождения

Ишутино

Дата рождения

29.08.1893

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1893

Отец: Борисенков Дмитрий Стефанович

Мать: Борисенкова Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисенкова (Богомолова) Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисенкова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
07.11.1916

Дочь: Рожкова (Борисенкова) Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Борисенкова (Богомолова) Анна Семеновна

Родилась в Гельсингфорсе (Хельсинки) Финляндии - по слухам. На надгробии ошибка в годе рождения
Рождение ребёнка
1922

Сын: Борисенков Александр Александрович

Мать ребёнка: Борисенкова (Богомолова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
?.07.1928

Сын: Борисенков Иван Александрович

Мать ребёнка: Борисенкова (Богомолова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
12.05.1931

Дочь: Харитонова (Борисенкова) Нина Александровна

Мать ребёнка: Борисенкова (Богомолова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Борисенкова Анна Александровна

Мать ребёнка: Борисенкова (Богомолова) Анна Семеновна

Смерть
?.03.1942
Ишутино, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Похоронен в с.Лосево Мосальского района

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