Борисенков Александр Дмитриевич
Место рожденияИшутино
Дата рождения29.08.1893
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1893
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1916
Дочь: Рожкова (Борисенкова) Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Борисенкова (Богомолова) Анна Семеновна
Родилась в Гельсингфорсе (Хельсинки) Финляндии - по слухам. На надгробии ошибка в годе рождения
Рождение ребёнка
1922
Сын: Борисенков Александр Александрович
Мать ребёнка: Борисенкова (Богомолова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
?.07.1928
Сын: Борисенков Иван Александрович
Мать ребёнка: Борисенкова (Богомолова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
12.05.1931
Дочь: Харитонова (Борисенкова) Нина Александровна
Мать ребёнка: Борисенкова (Богомолова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Борисенкова Анна Александровна
Мать ребёнка: Борисенкова (Богомолова) Анна Семеновна
Смерть
?.03.1942
Ишутино, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Похоронен в с.Лосево Мосальского района