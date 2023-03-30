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Захаров Владимир Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: Захарова Раиса Михайловна

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