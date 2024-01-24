Меркулова Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максим
Рождение ребёнка
01.08.1935
Дочь: Корчагина Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Меркулов Семён Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Меркулов Семён Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Меркулов Семён Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Валентина Семёновна
Отец ребёнка: Меркулов Семён Никанорович
Смерть
Неизвестно