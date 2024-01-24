Меркулова Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1935

Дочь: Корчагина Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Меркулов Семён Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Яков Семёнович

Отец ребёнка: Меркулов Семён Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Меркулов Семён Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Валентина Семёновна

Отец ребёнка: Меркулов Семён Никанорович

Смерть
Неизвестно
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