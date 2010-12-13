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(Журавлева) Василиса
(Журавлева) Василиса
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.12.2010
Пол
Женский
Отец
Журавлев Виталий
1979 г.р.
Мать
Журавлева (Шуянова) Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
АЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
13.12.2010
Отец:
Журавлев Виталий
Мать:
Журавлева Наталья
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