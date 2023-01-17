Куренная Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренная Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Фихтер Яков Владимирович

Отец ребёнка: Фихтер Владимир Яковлевич

Деражня, Хмельницька область
Рождение ребёнка
26.04.1875 ст.

Сын: Фихтер Василий Владимирович

Отец ребёнка: Фихтер Владимир Яковлевич

Деражня, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фихтер Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Фихтер Владимир Яковлевич

Старое Село, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фихтер Владимир Яковлевич

Дворянский титул
Неизвестно
Белая Церковь, Київська область
Смерть
Неизвестно
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