Куренная Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Фихтер Яков Владимирович
Отец ребёнка: Фихтер Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
26.04.1875 ст.
Сын: Фихтер Василий Владимирович
Отец ребёнка: Фихтер Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фихтер Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Фихтер Владимир Яковлевич
Старое Село, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно
Дворянский титул
Неизвестно
Белая Церковь, Київська область
Смерть
Неизвестно