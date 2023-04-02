Пестровская Оксана Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.2002
Дочь: Захарова Виктория Вячеславовна
Отец ребёнка: Захаров Вячеслав Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Вячеслав Евгеньевич