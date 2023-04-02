Пестровская Оксана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестровская Оксана Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.2002

Дочь: Захарова Виктория Вячеславовна

Отец ребёнка: Захаров Вячеслав Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Вячеслав Евгеньевич

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