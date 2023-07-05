Смирнов Николай Владимирович
Место рожденияХарбин
Дата рождения07.09.1912
Дата смерти30.08.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1912
Отец: Смирнов Владимир
Харбин
Рождение ребёнка
1939
Сын: Смирнов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Смирнов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Зоя Михайловна
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Зоя Михайловна
Смерть
30.08.1968