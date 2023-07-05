Смирнов Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Николай Владимирович

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Место рождения

Харбин

Дата рождения

07.09.1912

Дата смерти

30.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1912

Отец: Смирнов Владимир

Мать: Смирнова Екатерина Николаевна

Харбин
Рождение ребёнка
1939

Сын: Смирнов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Смирнов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Зоя Михайловна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Зоя Михайловна

Смерть
30.08.1968
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