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Пичугин Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Пичугин Николай Семенович

Мать: Пичугина Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Пичугин Яков Иванович

Мать ребёнка: Пичугина Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичугин Иван Иванович

Мать ребёнка: Пичугина Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичугин Александр Иванович

Мать ребёнка: Пичугина Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пичугина Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Пичугина Анна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичугина Анна Максимовна

Смерть
1962
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