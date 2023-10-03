Пичугин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Пичугина Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пичугина Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пичугин Александр Иванович
Мать ребёнка: Пичугина Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пичугина Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Пичугина Анна Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пичугина Анна Максимовна
Смерть
1962