Арнаутов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1992
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1992
Отец: Арнаутов Александр
Рождение ребёнка
22.11.2019
Дочь: Арнаутова Рада Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.2020
Дочь: Арнаутова Дамира Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности