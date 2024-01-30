Арнаутов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнаутов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1992

Отец: Арнаутов Александр

Мать: Арнаутова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
22.11.2019

Дочь: Арнаутова Рада Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.2020

Дочь: Арнаутова Дамира Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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