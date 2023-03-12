Турчанинов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турчанинов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Торопова Агафья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Оценка
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Преподавал танцы в Смольном институте благородных девиц
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Придворный капельмейстер
Смерть
Неизвестно
вскоре после выхода в отставку
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