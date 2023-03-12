Турчанинов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Торопова Агафья Степановна
Мать ребёнка: не указана
Оценка
Работа или профессия
Неизвестно
Преподавал танцы в Смольном институте благородных девиц
Работа или профессия
Неизвестно
Придворный капельмейстер
Смерть
Неизвестно
вскоре после выхода в отставку