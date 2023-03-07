(Мухачева) Анна Киприанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мухачева) Анна Киприанова

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Место рождения

дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Около 1663 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Мухачев Купреян (Кипреянко) Михайлов

Мать: не указана

дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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